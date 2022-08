Flutkatastrophe: Menschen im Ahrtal brauchen immer noch Hilfe

Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist jetzt über ein Jahr her und auch von hier aus sind Hilfstransporte nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gestartet. Der vorerst letzte ist am Samstag aus dem Landkreis Tirschenreuth abgefahren.

Damit ist es aber noch nicht getan, berichtet Helferin Regina Opel-Schlicht aus Immenreuth. Die Menschen im Ahrtal brauchen nach wie vor Hilfe. Es gibt Betroffene, die immer noch dastehen wie an Tag 1 nach der Flutkatastrophe, so Regina Opel-Schlicht gegenüber Radio Euroherz. Im September schließt zudem ein wichtiges Versorgungszelt, weil die Finanzierung endet, für Proteste haben nur noch wenige Betroffene die Kraft. Im Ahrtal haben die Helfer aus der Region zuletzt Briefumschläge mit Geld direkt an Familien verteilt.

Geldspenden sind zum Beispiel über das Hilfswerk Rotary-Club Bayreuth-Wilhelmine möglich.