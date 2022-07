Flutkatastrophe Ahrtal: Hilfstransporte aus der Euroherz-Region

Vor genau einem Jahr hat es in der Euroherz-Region in vielen Gemeinden Starkregen und Überschwemmungen gegeben. Dabei sind viele Keller vollgelaufen und auch einige Schäden entstanden. Noch schlimmer hat es das Ahrtal in Rheinland-Pfalz getroffen. Dort sind während der Flut nicht nur ganze Häuser zerstört worden – es hat auch einige Todesopfer gegeben. Seit der Katastrophe organisieren Regina Opel-Schlicht und Holger Pühl aus dem Landkreis Tirschenreuth mehrere Hilfs-Transporte, die mit Lebensmitteln und Baustoffen ins Ahrtal fahren. Ende Juli soll es eine weitere Lieferung geben. Dafür werden vom Rotary Club Bayreuth-Wilhelmine aktuell noch Spenden gesammelt, um das Projekt zu unterstützen.

Spendenkonto:

Hilfswerk Rotary Club Bayreuth-Wilhelmine

DE57780608960006136060

GENODEF1HO1

VR BANK BAYREUTH-HOF

Verwendungszweck:

Spende Flutopfer Ahrtal

Name + Adresse des Spenders