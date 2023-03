Flussperlmuschel bekommt Besuch: Bundesumweltministerin Lemke in Regnitzlosau

Die Flussperlmuschel ist in Deutschland sehr selten geworden. Eines der wenigen Gebiete, in denen die Muschelart heute noch zu finden ist, ist das Dreiländereck. Bei Regnitzlosau im Landkreis Hof gibt es seit einigen Jahren deshalb eine Aufzuchtstation zum Erhalt der Flussperlmuschel. Die Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutz hat für den Morgen Bundesumweltministerin Steffi Lemke eingeladen, um ihr die Arbeit in der Aufzuchtstation zu zeigen. Anschließend wird sie in der Huschermühle die interaktive Ausstellung „Historische Landschaft und ihre Bedeutung für den zukünftigen Schutz bedrohter Tierarten“ besuchen.