Flußperlmuschel und Scheckenfalter: Vor-Ort-Termin mit Regierung von Oberfranken

Dass Umweltschutz wichtig ist – das ist gerade seit es Fridays for future gibt immer mehr in den Köpfen angekommen. Ein Projekt, dass an das Thema immer wieder erinnert, ist LIFE living Natura 2000. Die Europäische Union fördert es. Die Regierung von Oberfranken und die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftsplege veranstalten vor genau diesem Hintergrund deshalb Aktionen zusammen. Heute (MI) findet zum Beispiel mit dem Bund Naturschutz Hof ein Termin an der Huschermühle hier in der Region statt. Dabei geht es um die Flußperlmuschel und den Goldenen Scheckenfalter. Viele Politiker sind am Nachmittag vor Ort. Darunter auch der Regierungsvizepräsident Thomas Engel.