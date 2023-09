In der Nähe von Regnitzlosau gibt es eine besondere Aufzuchtstation für die bedrohte Flussperlmuscheln. Die Muschelart findet sich aber nicht nur hier bei uns, sondern auch im Vogtlandkreis. Der hat in dieser Woche rund 250 erwachsene Flussperlmuscheln ausgewildert. Thomas Findeis vom Amt für Umwelt in Plauen:

Wo genau die 15 Jahre alten Flussperlmuscheln jetzt sind, verraten die Verantwortlichen nicht. Das soll potenzielle Schatzsuchende fernhalten, die in den Muscheln Perlen vermuten.