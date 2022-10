Flugzeugunglück: Bamberger Unternehmer Rainer Schaller vor Costa Rica abgestürzt

Ein Flugzeug, in dem ein bekannter Unternehmer aus Franken war, ist vor der Küste Costa Ricas abgestürzt. Rainer Schaller aus Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg, Gründer der Marke McFit, habe sich an Bord befunden. Das bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens. Unter den Vermissten sind neben Rainer Schaller zudem seine Lebensgefährtin, ihre zwei Kinder und zwei weitere Männer. Wie das costa-ricanische Ministerium für öffentliche Sicherheit am Sonntag mitteilte, konnten Suchmannschaften am Sonntag Wrackteile der Maschine und zwei Leichen bergen. Dabei soll es sich um einen Erwachsenen und ein Kind handeln. Rainer Schaller hat 1996 McFit gegründet, der Hauptsitz befindet sich weiterhin in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg. Außerdem war Schaller Veranstalter der Loveparade 2010 in Duisburg, bei der 21 Menschen starben.