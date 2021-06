Flugzeugabsturz in der Oberpfalz: Zustand des Piloten ist stabil

Ein Pilot ist gestern im Landkreis Tirschenreuth mit seinem Kleinflugzeug in einem Waldstück abgestürzt. Wir haben berichtet. Wie die Polizei jetzt mitteilt, befinde sich der schwerverletzte Pilot aktuell in einem stabilen Zustand. Der 59-Jährige hatte sich mit dem Fallschirm aus dem abstürzenden Flugzeug gerettet und ist in den Baumwipfeln hängengeblieben. Der Mann erlitt mehrere Frakturen und auch innere Verletzungen. Wie es zum Absturz kam, wird immer noch untersucht. Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen. Das Technische Hilfswerk hat das Wrack aus dem Dickicht geborgen.