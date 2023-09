Der Pilot des Flugzeugs, das gestern in Bamberg abgestürzt ist, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilt die Polizei soeben mit. Das Kleinflugzeug war am Flugplatz Bamberg-Breitenau abgestürzt und in einem Zaun hängen geblieben. Die Kripo Bamberg ermittelt zur Unfallursache. Der 61-Jährige Pilot stammt laut Polizei aus dem Landkreis Hof.