Flugzeugabsturz bei Gebersreuth: Polizei sucht Zeugen

Ist die Sicht zu schlecht gewesen? Was ist genau passiert gestern im Windpark in der Nähe von Gebersreuth? Diese Frage stellen sich gerade viele Menschen. Dort ist gestern Nachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt und der Pilot ums Leben gekommen. Er soll allein in der Maschine gewesen sein. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Ob der Flieger gegen ein Windrad geflogen ist, ermittelt die Polizei im Moment. Am Mittwoch war es stark neblig in dem Gebiet.

Das Trümmerfeld ist groß und verteilt sich über ein Waldgebiet und eine Wiese. Die Teile sollen heute eingesammelt werden. Für Übersichtsaufnahmen war auch eine Drohne im Einsatz. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die was gesehen haben oder Hinweise geben können. Wenn ihr helfen könnt, wendet euch bitte an die Kripo in Saalfeld.

03672 417-1464