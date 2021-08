Flugversuch geht schief: Storch in Marktleuthen gerettet

Vor allem Kinder beobachten immer fasziniert die Storchennester in der Region. Darin päppeln die Eltern ihren Nachwuchs auf, der dann irgendwann mal selbst fliegen kann. In Marktleuthen ist jetzt der erste Flugversuch eines Jungstorchs schiefgegangen. Ganz erschöpft saß er auf der Straße. Eine Nachbarin will außerdem beobachtet haben, dass der Storch eine Hauswand gestreift hat. Ein Rettungsteam vom Naturpark Fichtelgebirge beschloss schließlich in Absprache mit den Behörden den Vogel in einer Kiste einzufangen, nachdem von außen erstmal keine Verletzungen zu sehen waren. Um den Storch kümmert sich jetzt die Vogelauffangstation in Regenstauf. Von dort aus kann er schon in wenigen Wochen in sein Winterquartier fliegen.