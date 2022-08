Flugshow in Eger: Pilot stirbt bei Absturz

Bei einer Flugshow im tschechischen Eger ist am Nachmittag ein Kampfflugzeug abgestürzt. Dabei kam der Pilot ums Leben, berichtet das Nachrichtenportal NEWS5.

Der Flieger ist demnach neben einem Wohnhaus in einer Siedlung nahe der Landebahn des Flugplatzes abgestürzt. Zunächst flog das Flugzeug gegen ein Trafo-Häuschen und landete in einer Baumgruppe in einem Vorgaben, heißt es. Ein Flügel lag auf der Straße, der Motorblock 30 Meter entfernt vom Wrack. Als Ursache für den tragischen Absturz kommt laut Medienberichten und Polizei ein Bedienungsfehler in Frage.