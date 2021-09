Flughafen Hof-Plauen: Waldumbau startet im Oktober

Da kann ein Pilot noch so erfahren sein… Wenn ein unerwartetes Hindernis auftritt, kann auch er nicht mehr viel machen. Damit das am Flughafen-Plauen nicht passiert, untersucht der Flughafen das Gelände turnusmäßig auf störende Bäume. Jetzt hat er auch eine Einigung mit der Hospitalstiftung Hof erzielt. Sie wird die betroffenen Gebiete durchforsten und neu aufforsten. Der Flughafen Hof-Plauen beteiligt sich mit 250.000 Euro an der Maßnahme. Es soll ein Wald entstehen, der die Flugsicherheit gewährleistet. Der aber auch den Klimaveränderungen besser standhält. Die Forstarbeiten im Bereich Föhrenreuth sollen schon im Oktober starten. Der Flughafen will auf seiner Website über die Maßnahme informieren.