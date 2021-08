Flughafen Hof-Plauen: Verein spendet 8.400 Euro

Wenn wir aus der Euroherz-Region in den Urlaub fliegen wollen, dann müssen wir erstmal zu den Flughäfen in Nürnberg, München oder Leipzig fahren. Früher konnte man sich direkt in Hof in den Flieger setzen, und ans Mittelmeer reisen. Das geht nicht mehr, den Flughafen Hof-Plauen gibt es aber trotzdem noch. Dort starten zum Beispiel Geschäftsflüge. Der Verein Pro Flughafen Hof unterstützt den Regionalflugplatz jetzt noch ein letztes Mal mit einer Spende in Höhe von 8.400 Euro. Nach 18 Jahren hat sich der Verein, dessen oberstes Ziel der Ausbau des Flughafens war, aufgelöst. Der Flughafen will die Spende für die Umgestaltung der Piloten-Lounge nutzen.