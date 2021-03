Flughafen Hof-Plauen: Ralf Kaußler ist neuer Geschäftsführer

Ralf Kaußler will hoch hinaus – nicht nur mit dem Flugzeug, sondern auch in seiner neuen Stelle als Geschäftsführer des Flughafens Hof Plauen. Er löst Hermann Seiferth ab, der in seiner Dienstzeit den Flughafen Hof-Plauen zu einer Erneuerung und einer Erweiterung geführt hatte. Der 31-jährige Hobbyflieger und Privatpilot Kaußler ist Mitglied im Luftsport-Verband Bayern und im Deutschen Aeroclub. Den Flughafen bezeichnet er als „wichtige, infrastrukturelle Einrichtung, die schnelle Verkehrswege in andere Wirtschaftsräume ermöglicht“. Bereits seit 2005 arbeitet Kaußler am Landratsamt Hof und wird dort auch weiterhin im Fachbereich Hauptverwaltung tätig sein.