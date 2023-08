Flughafen Hof-Plauen: Pilot vermasselt Landung mit Kleinflugzeug

Glück im Unglück hatten gestern Morgen ein 51-Jähriger Pilot und sein Begleiter. Sie haben eine missglückte Landung am Flughafen Hof-Plauen unbeschadet überstanden. Wie die Hofer Polizei heute meldet, ist der Pilot mit seinem selbstgebauten Kleinflugzeug bei der Landung von der Piste abgekommen und mit Lampen am Pistenrand kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurde das Bugrad beschädigt. Das Flugzeug erhielt also einen weiteren Linksdrall und ist gegen eine weitere Präzisions-Anflug-Befeuerung gestoßen. Wenige Meter später ist das Flugzeug schwer beschädigt neben der Piste auf der Grasfläche zum Stehen gekommen. Am Flugzeug und dem Flughafen ist insgesamt ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro entstanden. Der Flugplatz war für die Bergung bis zum frühen Nachmittag gesperrt.