Flughafen Hof-Plauen: Neues Einsatzfahrzeug für Betriebsfeuerwehr

Jeden Tag berichten wir von Radio Euroherz von Unfällen auf den Straßen. Flugunfälle in der Region hat es in den vergangenen Monaten glücklicherweise nur wenige gegeben. Im Ernstfall will die Betriebsfeuerwehr des Flughafens Hof-Plauen aber gut gerüstet sein. Mit einem neuen Dienstfahrzeug sind die Kollegen der Betriebsfeuerwehr künftig noch besser für Einsätze gewappnet. Im neuen Fahrzeug gibt es Platz für fünf Personen. Es soll außerdem bei der Parkeinweisung von größeren Flugzeugen und im Winter als „Zugpferd“ zur Bremswertermittlung auf der Landebahn zum Einsatz kommen.