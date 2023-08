Flughafen Hof-Plauen: Erste Landung eines A400M am Nachmittag

Wundert euch nicht, wenn’s am Nachmittag laut wird am Himmel über Hof. Am Flughafen Hof-Plauen wird erstmals ein Airbus A400M landen. Das ist ein Transportflugzeug der Bundeswehr. Die Landung ist gegen 14 Uhr 15 geplant, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens. Die Bundeswehr hatte den Flughafen Hof-Plauen am Jahresanfang in ein internes Trainingsprogramm aufgenommen. Durch das NATO Manöver „Air Defender“ gab’s aber keine Anflüge oder Landungen solcher Transportflugzeuge. Die heutige Landung sei daher eine Premiere, heißt es weiter.