Flughafen-Fest in Hof: Fünfstellige Spendensumme für drei Projekte

Das Flughafenfest in Hof liegt schon einige Zeit zurück, es hat bereits Anfang Juli stattgefunden. Jetzt steht aber auch die Spendensumme fest, die im Rahmen der Veranstaltung eingenommen wurde. Die Verantwortlichen haben in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club-Hof-Bayern 28.000 Euro gesammelt. Das Geld stammt aus den Einnahmen durch die Verpflegung und von den Sponsoren. Mit dem Geld will der Rotary-Club gleich drei Projekte unterstützen. Ein Teil der Summe geht an das Kooperationsprojekt „Schwimmen lernen von Grundschülern“ der IfL Hof. Einen weiteren Betrag erhält das Projekt „SELAM Frauen – Würde statt Gewalt“ der Lebenshilfe. Und das dritte Projekt ist die Ukrainehilfe Rotary4Ukraine.