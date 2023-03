Flüssigkeit im Abwasser: Feuerwehr richtet Ölsperre an Saale ein

In der Lessingstraße in Hof hat sich am Morgen ein Großaufgebot der Feuerwehr versammelt. Mitarbeiter der Kläranlage hatten nämlich den Geruch von Diesel oder Heizöl im Abwasser bemerkt. An der Anlage selbst haben sie gleich entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr hat am Überlauf zur Saale vorsorglich aber auch noch einmal eine Ölsperre eingerichtet. Ein Schaden sei nach aktuellem Stand nicht entstanden. Ob sich der Verursacher ermitteln lässt, der die Flüssigkeit ins Abwasser eingeleitet hat, ist derzeit offen.