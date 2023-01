Flüssiges Glas ausgetreten: Arbeiter leicht verletzt

Eine größere Menge flüssiges Glas ist am Dienstag in einem Betrieb im oberbayerischen Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, sei in der Halle einer glasverarbeitenden Firma aus zunächst unbekannter Ursache eine Glaswanne gebrochen. Ein 61-jähriger Arbeiter sei mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Am Dienstag waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei vor Ort. Ein Polizeisprecher sagte am Nachmittag, dass sich der Einsatz voraussichtlich noch mehrere Stunden ziehen werde. Das flüssige Glas müsse heruntergekühlt werden und sich verfestigen, um kontrolliert ablaufen zu können. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen.