Flüsseradweg: Streckenabschnitt in Stammbach-Förstenreuth eröffnet

Damit das Radfahren in der Region in Zukunft attraktiver wird, arbeitet der Landkreis Hof schon seit einiger Zeit am Ausbau des sogenannten Flüsseradwegs. Erst in der vergangenen Woche ist der Streckenabschnitt zwischen Saalenstein und Unterkotzau fertiggestellt und offiziell eingeweiht worden. Heute um 13 Uhr wird nun auch der Abschnitt des Radwegs in Stammbach-Förstenreuth eröffnet.

Auf einer Strecke von rund 90 Kilometern soll der Flüsseradweg am Ende eine Verbindung zwischen Main, Saale und Elster darstellen. Knapp 60 Kilometer Radweg werden dafür im Landkreis Hof neu- beziehungsweise weiter ausgebaut.