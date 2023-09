Von einem Fluss zum anderen mit dem Rad. Das soll auf dem Flüßeradweg gehen, der nach und nach zwischen Main und Saale ausgebaut wird. Im Landkreis Hof ist der Startschuss im April 2019 gefallen. Dafür werden 57 Kilometer Radweg neu- und ausgebaut. In einem nächsten Schritt ist ein Teilabschnitt bei Schwarzenbach an der Saale dran. Die Arbeiten starten am Vormittag.

Foto: Einer der ausgebauten Radwege im Landkreis Hof