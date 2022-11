Flüchtlingssituation im Vogtland: Aktuell wieder mehr Zugänge

Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind besonders viele Menschen aus dem Land zu uns in die Euroherz-Region gekommen, zum Beispiel auch ins Vogtland. Nachdem die Zugänge zwischenzeitlich wieder zurückgegangen sind, kommen jetzt wieder mehr Leute im Vogtlandkreis an.

Im Vogtlandkreis halten sich aktuell knapp 3 200 Menschen aus der Ukraine auf, teilt das Landratsamt nun mit. Auch aus anderen Länder kommen gerade vermehrt Menschen ins Vogtland – unter anderem aus Syrien, dem Irak, Venezuela und Afghanistan. Das Jugendamt im Vogtlandkreis betreut momentan 32 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie sind aktuell noch in den Inobhutnahmestellen im Vogtland untergebracht, zum Beispiel in Plauen. Künftig sollen sie dann in Wohngruppen und andere geeigneten Einrichtungen kommen. Bei gleichbleibenden oder leicht steigenden Flüchtlingszahlen könne das Vogtland den Zustrom auch weiterhin bewältigen, heißt es. Die bereits existierenden Notunterkünfte in Auerbach und Reichenbach befinden sich weiterhin im „Standby“ und könnten kurzfristig aktiviert werden.

