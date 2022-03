Flüchtlingsaufnahme in der Euroherz-Region: Saale-Orla-Kreis bereitet sich vor

In allen Teilen der Euroherz-Region laufen aktuell Vorbereitungen für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Im Saale-Orla-Kreis sind in den vergangenen Tagen rund 200 Menschen eingetroffen. In den kommenden Wochen werden aber mehrere hundert weitere Personen erwartet, die im Saale-Orla-Kreis untergebracht werden sollen. Für diese Menschen steht bereits eine Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz zur Verfügung. Außerdem wird ab Montag die Turnhalle „im Rosental“ in Pößneck als Erstaufnahmestelle vorbereitet. Ab 21. März sollen die ersten Geflüchteten dort eintreffen. Danach sollen sie auf verschiedene Unterkünfte im Landkreis verteilt werden. Wer freien Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchte, kann das über die Internetseite des Landratsamtes melden. Auf euroherz.de findet ihr außerdem einen Link zu Formularen des Landkreises. Dabei geht es um die Anmeldung von Flüchtlingen und die Bereitstellung von Wohnraum für Geflüchtete.