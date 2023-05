Flüchtlinge in Rehau: So sollen die Menschen wohnen

Wie sieht das aus, wenn Geflüchtete übergangsweise in Containern leben sollen?! Darüber hat der Landkreis Hof jetzt den Bauausschuss der Stadt Rehau informiert. Denn auch dort ist eine sogenannte „modulare Wohnanlage“ für Geflüchtete geplant. Genauer: in der Genossenschaftsstraße/Ecke Baukondukteur-Baumann-Allee. Zwei Trakte mit Platz für je 33 Personen sind geplant, ähnlich wie in Helmbrechts, heißt es aus dem Landratsamt. In den einzelnen Wohneinheiten kommen je zwei Personen unter. Küchen, Bäder, Waschräume sowie den Außenbereich mit kleiner Sportanlage müssen sich die Geflüchteten teilen. Kosten entstehen für die Stadt Rehau keine – der Freistaat Bayern übernimmt das alles.