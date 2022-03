Flüchtlinge im Landkreis Hof: Notunterkünfte in Töpen und Hof geplant

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine wächst. Auch im Landkreis Hof sind seit Beginn des Krieges vor drei Wochen bereits zahlreiche Flüchtlinge eingetroffen. Die meisten von ihnen haben vorerst Platz bei ihren Freunden oder Familien im Hofer Land gefunden. Andere sind in Pensionen oder Gemeinschaftsunterkünften untergekommen – wie zum Beispiel der Jugendherberge in der Stadt Hof. Wie der Hofer Landrat Oliver Bär mitteilt, hat die Agentur für Arbeit eine Hotline eingerichtet:

Um auch weiteren Flüchtlingen in der Region Schutz bieten zu können, richtet der Landkreis Hof eine Notunterkunft in der Turnhalle Töpen ein. Eine weitere Notunterkunft entsteht in der Schulturnhalle der Hofecker Mittelschule in Hof.

(Symbolbild)