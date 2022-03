Flüchtlinge aus der Ukraine: Koordinationsstelle im Landkreis Hof

Bereits vor einer Woche sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine bei uns im Landkreis Hof eingetroffen. Der Freistaat rechnet damit, dass insgesamt bis zu 100 Tausend Geflüchtete nach Bayern kommen werden. Die Stadt und der Landkreis Hof bereiten sich nun auf die Menschen vor.

Der Landkreis Hof hat bereits eine Koordinierungsgruppe aufgestellt, an der neben Vertretern von Stadt und Landkreis unter anderem auch das Technische Hilfswerk und das Bayerische Rote Kreuz beteiligt sind. Sollten wirklich 100 Tausend Menschen bei uns in Bayern ankommen, könnten im Landkreis Hof 755 Geflüchtete untergebracht werden. In der Stadt Hof können es bis zu 175 Personen sein. Sowohl die Stadt als auch der Landkreis prüfen dafür gerade mögliche Unterkünfte für die Menschen, unter anderem auch verschiedene Turnhallen und Jugendherbergen.

Auch im Landkreis Wunsiedel gibt es freie Kapazitäten für Geflüchtete. Der Landkreis hat zum Beispiel Asylunterkünfte angemietet. Außerdem haben einige Privatpersonen Wohnungen zur Verfügung gestellt.