Flüchtlinge aus der Ukraine: Ein Drittel im Freistaat Bayern untergekommen

… so der bayerische Staatsminister Florian Herrmann nach der jüngsten Kabinettsitzung. Auch in Oberfranken sind bisher etwa 2.000 Ukraine-Flüchtlinge untergekommen. In der Euroherz-Region haben die meisten der Geflüchteten Platz bei Verwandten oder Freunden gefunden. In Vorbereitung auf weitere Flüchtlinge haben sowohl Stadt als auch Landkreis Hof Notunterkünfte eingerichtet. Bereits gestern sollten Geflüchtete aus dem Ankerzentrum in Bamberg in der Notunterkunft der Stadt Hof in der Hofecker Schulturnhalle ankommen. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, ist der Bus aber noch nicht angekommen. Auch in Töpen steht die Turnhalle als Notunterkunft bereitet. Die Notunterkünfte sollen nur kurzfristig als Lösung dienen – die Geflüchteten sollen zeitnah an feste Unterkünfte weitervermittelt werden.