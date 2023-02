Flüchtiger landet kopfüber im Fluss

Flucht endet im Fluss: Ein 36-Jähriger ist in Oberfranken mit seinem Elektro-Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet und kopfüber in der Röden gelandet. Beamte zogen den Mann am Samstag in Neustadt (Landkreis Coburg) aus dem Wasser, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag hieß.

Der 36-Jährige hatte versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Dabei sei er mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometer unterwegs gewesen. Auf einem Radweg am Ufer der Röden geriet er ins Schleudern und fiel ins Wasser. Die Polizisten halfen dem Mann aus dem Fluss. Um herauszufinden, warum er geflüchtet war, brauchte es zunächst Wechselkleidung und eine Wolldecke, «da der Mann am ganzen Körper zitterte und pausenlos mit den Zähnen klapperte». Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ermittelt.