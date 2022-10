Flucht vor Verkehrskontrolle: Polizisten decken weitere Straftaten auf

Ein 35-jähriger Mann hat sich am Abend in Plauen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Wie das Polizeipräsidium Zwickau mitteilt, wollten die Polizisten den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 35-Jährige ist mit seinem Fahrzeug aber quer durch die Stadt davongefahren, bis er in einer Sackgasse zum stehen gekommen ist. Als er von dort aus weiter zu Fuß flüchten wollte, hat die Polizei den Mann aber geschnappt. Ein Alkohol- und ein Drogentest haben positiv angeschlagen. Im Fahrzeug haben die Polizisten außerdem eine verbotene Waffe und weitere Betäubungsmittel gefunden. Außerdem hat sich herausgestellt, dass gegen den 35-jährigen Autofahrer ein Haftbefehl besteht. Deswegen hat ihn die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Mann erwarten nun auch zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstößen gegen des Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.