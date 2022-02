Flucht vereitelt: Polizei beschlagnahmt 400 Kilogramm Kupfer in Hof

Heute Nacht haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb zwei Kupferdiebe in Hof festgenommen. Kurz nach Mitternacht hat die Zivilstreife einen schwer beladenen Kleintransporter entdeckt. In der Friedrichstraße haben die Polizisten den Wagen angehalten. Daraufhin soll der Beifahrer versucht haben zu fliehen, was ein Polizist verhindert hat. Der Fahrer des Transporters soll auch versucht haben mit dem Auto zu fliehen. Auch seine Flucht hat die Polizei gestoppt, der Mann war außerdem betrunken. Im Kofferraum haben die Polizisten dann 400 Kilogramm Kupferspäne gefunden, im Wert von etwa 2.000 Euro. Der Vorfall hatte Ähnlichkeiten mit einem Fall aus dem Januar. Vor diesem Hintergrund sind die Polizisten in die Ferdinand-Porsche-Straße gefahren. Dort haben sie weitere Behälter mit Metallspänen gefunden. Die Ermittlungen laufen derzeit, die Beamten gehen aber von einem Zusammenhang aus. Die beiden mutmaßlichen Diebe erwartet jetzt ein Strafverfahren.