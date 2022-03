Flucht ohne Familie: Was passiert mit unbegleiteten Flüchtlingskindern?

Drei Wochen lang hält der Krieg in der Ukraine bereits an – ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Weil Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, begeben sich oftmals die Mütter mit ihren Kindern auf die Flucht. In Einzelfällen bleiben aber auch die Mütter in der Ukraine zurück und schicken ihre Kinder zum Schutz vor dem Krieg allein auf die Flucht. In der Euroherz Region sind bisher keine unbegleiteten Kinder oder Jugendlichen aus der Ukraine gelandet. Laut Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel, sei man darauf aber vorbereitet. Unbegleitete Kinder und Jugendliche würden nach Ankunft in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder registrierten Pflegefamilien untergebracht. Außerdem müssen sie schnellstmöglich im Jugendamt gemeldet werden:

…so Anke Rieß-Fähnrich. Nur durch die Registrierung können die Kinder und Jugendlichen in hoffentlich naher Zukunft zu ihren Familien zurückgeführt werden. Wer sich ebenfalls als Pflegefamilie bewerben möchte, kann sich gern beim Landratsamt Wunsiedel melden.

(Symbolbild)