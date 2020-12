Flucht nach Hundebiss: Geschädigte verschwindet in Marktredwitz

Dass Täter sich aus Angst vor den Konsequenzen vom Unfallort entfernen kommt schon mal vor. Dass sich aber die geschädigte Person aus dem Staub, ist eher selten. In Marktredwitz ist das aber gestern Nachmittag genau so passiert. Eine noch unbekannte Frau wurde in der Fußgängerzone am „Markt“ von einem Dobermann in den Oberschenkel gebissen. Wie die Halter des Hundes sagen, sei die Frau so nah an dem Dobermann vorbeigelaufen, dass dieser sich erschrocken und deshalb zugebissen habe. Weitere Passanten haben die Dame gefragt, ob sie Anzeige erstatten wolle oder einen Arzt bräuchte – Beides hat diese verneint. Nachdem die Polizei eingetroffen gewesen ist, ist die Verletzte verschwunden gewesen. Um die Tat aufzuklären, bittet die Polizei Marktredwitz alle, die etwas gesehen haben, sich telefonisch in der Dienststelle zu melden.

Polizei Marktredwitz: 09231/9676-0