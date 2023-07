Flucht nach Hauswand-Crash: hoher Schaden an Gebäude

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Würzburg gegen eine Hauswand gefahren und hat sich danach aus dem Staub gemacht. Ein lauter Knall und Vibrationen rissen einen Anwohner in dem Gebäude aus dem Schlaf. «Als er aus seinem Fenster schaute, erkannte er ein Auto, das frontal in der Hauswand steckte», berichtete ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer habe anschließend den Rückwärtsgang eingelegt, Gas gegeben und sei geflüchtet.

Durch den heftigen Aufprall entstand den Angaben zufolge ein großes Loch in der Hauswand. Auch der Flur, ein Aufzug und einige Glasbausteine wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 100.000 Euro.

Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs merken. Die Beamten fanden das Auto mit starken Frontschäden an der Adresse des Halters. Wer mit dem Auto gefahren ist, müsse nun ermittelt werden, hieß es.