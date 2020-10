Suche nach Fliegerbomben: Realschule und Reinhardt-Gymnasium in Hof bleiben am Donnerstag geschlossen

Heute ist an der Realschule und am Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof ein weiterer normaler Schultag, am Donnerstag müssen aber Alle zuhause bleiben. In unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum, im Neubaugebiet am Rosenbühl sind weitere Fliegerbomben aufgetaucht. Am Donnerstag werden sie entschärft. Dann wird wohl auch wieder eine Evakuierung nötig werden. Um sich und den Schülern das zu ersparen, hat das Schulzentrum vorsorglich den Unterricht für Donnerstag gestrichen. Eine Notfallbetreuung wird nicht möglich sein, heißt es in einem Schreiben der Schulen an die Eltern. Gefahr gehe von den Bomben derweil nicht aus, sodass der Unterricht bis zum Donnerstag normal weiterlaufen kann.