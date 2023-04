Fliegerbombe in Schweinfurt: Entschärfung am Nachmittag

Nachdem in Schweinfurt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, soll sie am Samstagnachmittag entschärft werden. Die Bombe wurde bereits am Freitagabend auf dem Gelände eines Logistikunternehmens gefunden, wie die Stadt Schweinfurt mitteilte. Zum Schutz der Bevölkerung wird der Bereich im Umkreis von 300 Metern geräumt. Ab Mittag sollen die betroffenen Straßen gesperrt werden, von da an soll auch der Hauptbahnhof nicht mehr erreichbar sein. Der Bahnverkehr wird ab dem Nachmittag komplett gesperrt. Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe soll laut Polizei gegen 15 Uhr entschärft werden.