Fliegerbombe in Nürnberg entschärft

Die im Nürnberger Süden gefundene Fliegerbombe ist entschärft worden. Ein Sprengmeister habe die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag gegen 11.30 Uhr unschädlich gemacht, teilte die Stadt mit. Rund 1050 von der Evakuierung betroffene Anwohner können somit zurück in ihre Wohnungen.

Die US-amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern war am Montagnachmittag in der Maiacher Straße in Nürnberg-Werderau entdeckt worden. Die Stadt rief einen Evakuierungsradius von 300 Metern rund um den Fundort aus. Betroffen waren auch Kindergärten sowie eine Grundschule direkt neben dem Fundort. Einsatzkräfte stellten Behälter mit insgesamt 15 000 Liter Wasser auf, um dieses Gebäude zu schützen.

Unter den betroffenen Anwohnern waren zwölf Corona-Erkrankte. Sie wurden in eine Betreuungsstelle gebracht und werden nach der Entschärfung vom Rettungsdienst zurück in ihre Wohnungen gefahren.