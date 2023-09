Fliegerbombe in Mühldorf am Inn entschärft

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Mühldorf am Inn gefunden und entschärft worden. Bei Sondierungsarbeiten am Sonntag war die 50 Kilogramm schwere Bombe entdeckt worden, teilte das Landratsamt mit. Noch am selben Tag wurde der Sprengkörper entschärft. Da im Sicherheitsradius um die Bombe herum keine Wohnbebauung war, musste kein Gebäude evakuiert werden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, wurde Mühldorf am Inn im Zweiten Weltkrieg zweimal bombardiert. Deshalb finde man immer wieder Bomben.