Fliegerbombe in Bayreuth entschärft

Bayreuth (dpa/lby) – Eine bei Bauarbeiten gefundene Fliegerbombe in einer Wohngegend von Bayreuth ist am Freitagabend erfolgreich entschärft worden. «Die Anwohner des evakuierten Bereichs können wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren», twitterte die Polizei Oberfranken am späten Abend. Die Polizei hatte ein Gebiet im Umkreis von etwa 500 Metern gesperrt. Auch die Bundesstraße 2 war gesperrt worden. Einige Hundert Menschen waren betroffen. Der Fundort lag ungefähr eineinhalb Kilometer vom Markgräflichen Opernhaus entfernt, das zum Unesco-Welterbe gehört. Das Haus war von der Sperre allerdings nicht betroffen.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-786924/5