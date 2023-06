Flicks Plädoyer für Kimmich: Einer wie Jordan und Bryant

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Kapitän Joshua Kimmich mit einem großen Vergleich gegen die Kritik von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus verteidigt. Der 28-Jährige habe eine Gewinner-Mentalität wie die Basketball-Superstars Michael Jordan und Kobe Bryant, sagte Flick am Donnerstagabend vor dem Testspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen. «Einfach voranzugehen, zu sagen, ich gebe alles, um das Beste aus mir herauszuholen. Das ist er, und er geht voran und ist ein Vorbild für alle Spieler.»

Matthäus hatte in der «Sport Bild» kritisiert: «Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter. Weil sie für Kimmich – ungewohnte – Arbeit mitmachen mussten.» Flick erwiderte mit fester Stimme: «Jo war vor knapp einem Dreivierteljahr ein Weltklassespieler.» Jetzt mache Kimmich angeblich andere Spieler schlechter. «Das sind Dinge, die ich nullkommanull verstehe», sagte der Coach.

Flick erläuterte: «Jo hat eine Mentalität, er will immer das Beste. Er will immer siegen, er hat die Mentalität, einfach gewinnen zu wollen. Dafür tut er alles. In jedem Training, an jedem Tag, in jedem Spiel. Und auch er hat das Recht, dass er mal eine schlechte Phase hat.» Die Mentalität hätten auch Jordan und der 2020 gestorbene Bryant gehabt. Sorgen darüber, dass Kimmich die Kritik belasten könnte, mache er sich nicht.