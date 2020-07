Flick zu Hoeneß-Spekulationen: «Haben wir erahnt»

München/Hoffenheim (dpa) – Bayern Münchens Cheftrainer Hansi Flick wäre von einem möglichen Wechsel von Drittliga-Coach Sebastian Hoeneß zur TSG 1899 Hoffenheim nicht überrascht. Hoeneß hatte zuletzt mit der zweiten Mannschaft des Fußball-Rekordmeisters den Titel in der 3. Liga geholt und gilt als Top-Kandidat in Hoffenheim. «Dass er sich Gedanken macht und sein Ziel die Bundesliga ist, das haben wir alle gewusst und auch erahnt. Das ist ganz natürlich», sagte Flick, der von Juli 2017 an knapp acht Monate bei der TSG Geschäftsführer war.

Der 38-jährige Hoeneß, Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter und Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß, ist laut Flick «sehr erfolgsorientiert, sehr selbstbewusst und das sind die Eigenschaften, die man braucht als Trainer in der 3. Liga, aber natürlich auch, wenn man den Sprung schaffen möchten in die Bundesliga».

Hoeneß war 2017 als Jugendcoach von RB Leipzig nach München gekommen. Gleich in seiner ersten Saison als Trainer in der 3. Liga holte er mit dem FC Bayern II als Aufsteiger den Meistertitel. «Er ist noch ein junger Trainer, hat aber hier schon einige Fußspuren hinterlassen und sehr erfolgreich gearbeitet», unterstrich Flick.