Flick versammelt alle Nationalspieler zum Abschlusstraining

Bundestrainer Hansi Flick hat einen Tag vor dem wichtigen Stimmungstest gegen Kolumbien alle noch im Kader stehenden Fußball-Nationalspieler zum Abschlusstraining versammelt.

Die DFB-Auswahl trainierte noch auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main, ehe sie am Nachmittag mit dem Zug ins Teamquartier nach Essen reist. Die Partie gegen den Weltranglisten-17. wird am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen angepfiffen.

Flick hatte bereits angekündigt, dass Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan in dessen Geburtsstadt beim letzten Länderspiel vor der Sommerpause in der Startelf stehen wird. Beim 3:3 vor einer Woche in Bremen gegen die Ukraine hatte der 32-Jährige wegen der Feierlichkeiten mit Manchester City noch gefehlt, beim 0:1 am vergangenen Freitag in Warschau gegen Polen wurde er noch geschont.