Flick über Klopp-Trainertitel: «Er hat es auch verdient»

München (dpa) – Hansi Flick vom FC Bayern München hat nach Platz zwei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres noch einmal den Sieger Jürgen Klopp gewürdigt. «Er hat es auch verdient gehabt», sagte der Bayern-Coach am Samstag vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga in Leverkusen beim Pay-TV-Sender Sky. «Für mich ist es so, dass die Titel, die wir geholt haben, mehr zählen als Einzeltitel», fügte der 55-Jährige an.

Klopp hatte den FC Liverpool zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren geführt und war am Donnerstagabend als Welttrainer des Jahres geehrt worden. Flick hatte mit dem FC Bayern München unter anderem die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen.