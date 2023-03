Flick sieht gute Bayern-Chancen gegen Man City

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick sieht die schweren Lose für seinen Ex-Club FC Bayern München auf dem Weg ins Champions-League-Finale durchaus positiv. «Ich finde es immer schön, wenn man auf dem Weg, wenn man etwas gewinnen will, die Besten auch ausschalten kann», sagte der 58-Jährige am Freitag in einer Medienrunde.

Die Bayern treffen im Viertelfinale auf Manchester City. Bei einem Weiterkommen wäre im Halbfinale entweder Titelverteidiger Real Madrid oder der FC Chelsea der Gegner. «Die Bayern-Mannschaft hat enorm viel Qualität. Das werden richtig gute Spiele», sagte Flick, der als Trainer 2020 mit den Münchnern letztmals den Titel in der Königsklasse gewinnen konnte. «Die Chancen sind da. Wir freuen uns auf diese Spiele, auch jeder Spieler und jeder Fan. Wenn man als Spieler da unten auf dem Platz steht und gegen die Besten der Besten spielt, ist das eine enorme Herausforderung. Jeder Einzelne kann zeigen, was er drauf hat.»