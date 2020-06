Flick lobt Rekordeinkauf Hernández: Potenzial ist sichtbar

München (dpa) – Hansi Flick hat sich nach Kritik und Spekulationen lobend über Rekordeinkauf Lucas Hernández geäußert. «Ich bin mit ihm soweit zufrieden, dass er engagiert ist und sich einbringen will. Es ist so, dass man als Spieler einen Rhythmus braucht, das konnte ich ihm leider in dieser Form noch nicht geben», sagte der Trainer des FC Bayern München am Montag.

Der im Sommer 2019 von Atlético Madrid verpflichtete Fußball-Weltmeister Hernández ist mit 80 Millionen Euro der bislang teuerste Transfer der Münchner. Auch gestoppt von Verletzungen konnte er sich noch nicht richtig durchsetzen.

«Er ist ein Spieler von uns, kriegt alle Aufmerksamkeit, die ein Spieler braucht, und alle Unterstützung. Ich sehe schon sein Potenzial», sagte Flick. Hernández würde auch verletzungsbedingt der Rhythmus fehlen, zudem mache die eingespielte Abwehrreihe ihre Sache sehr gut.

Sky-Experte Dietmar Hamann hatte sich kritisch über den Innen- und Linksverteidiger geäußert. Dazu gab es in Medien Spekulationen über einen Wechsel ins Ausland. Laut dem spanischen Radiosender Cadena Ser soll Paris Saint-Germain Interesse haben. Er kenne weder die Aussage noch die Schlagzeile, sagte Flick. «Fakt ist, dass er bei uns unter Vertrag steht.» Hernández ist bis 2024 an die Münchner gebunden.