Flick hofft auf Verlängerungen von Neuer, Alaba und Thiago

München (dpa) – Nach der Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern hofft Trainer Hansi Flick, dass auch Manuel Neuer, David Alaba und Thiago weitere Jahre beim Fußball-Rekordmeister bleiben. Die drei sind nur noch bis 2021 in München gebunden. Sie haben «eine enorme Entwicklung gehabt, waren unsere Leistungsträger, das weiß auch der Verein. Ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht», sagte Flick am Dienstag bei einem Pressegespräch als Videokonferenz.

Bei Kapitän Neuer schienen die Verhandlungen über eine Verlängerung zuletzt zu stocken. Flick erinnerte daran, dass er den Torhüter schon lange kenne und unterstrich die Wertschätzung. «Er weiß, was er an Bayern hat», sagte der 55 Jahre alte Coach und meinte: «Nicht nur ich, sondern alle würden sich freuen, wenn er verlängert.»