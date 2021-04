Flick hätte Trainingslager gerne vermieden: «Es ist halt so»

München (dpa) – Bayern-Trainer Hansi Flick hätte sich gewünscht, dass den Vereinen der Fußball-Bundesliga ein Corona-Trainingslager am Ende der Saison erspart geblieben wäre. «Natürlich habe ich gehofft, dass wir so etwas nicht machen müssen», sagte der Trainer des designierten deutschen Fußball-Meisters am Freitag. Aber die Deutsche Fußball Liga (DFL) habe das nun so entschieden, bemerkte der 56-Jährige.

Vom 12. Mai an müssen sich die deutschen Profivereine vor den letzten beiden Spieltagen in ein Quarantäne-Trainingslager begeben. Der FC Bayern könnte schon an diesem Samstag in Mainz Meister werden. Für die Münchner wäre die Saison nach dem Ausscheiden aus der Champions League und dem DFB-Pokal damit prakitsch gelaufen.

Einen großen Unterschied zum bisherigen Saisonalltag mache das Trainingslager eigentlich nicht, sagte Flick: «Wir sind eh hier am Arbeitsplatz und dann zu Hause. Viel dazwischen gibt es nicht. Es ist dann halt so: Du trainierst und gehst dann auf dein Zimmer im Hotel. Es ist jetzt so.» Der FC Bayern hatte mehrere Corona-Fälle im Laufe dieser Spielzeit. Flick freut sich schon auf die Zeit nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 22. Mai: «Ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist und wir alle mal ein bisschen durchatmen können.»

