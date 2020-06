Flick gratuliert FC Chelsea zum Transfer von Stürmer Werner

München (dpa) – Bayern-Trainer Hansi Flick hat dem FC Chelsea zum bevorstehenden Transfer von Fußball-Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig gratuliert. «Das ist eine Entscheidung, die Timo getroffen hat. Und die muss man auch respektieren, alles okay», sagte Flick am Freitag in München zum laut Medienberichten feststehenden Wechsel Werners in die Premier League. Der 24 Jahre alte Angreifer war lange Zeit auch ein Kandidat für einen Transfer zum deutschen Rekordmeister. «Timo ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Da hat Chelsea eine sehr gute Verpflichtung getätigt – wenn das so ist dann», sagte Flick in der Video-Pressekonferenz zum Liga-Gastspiel der Bayern am Samstag bei Bayer Leverkusen.