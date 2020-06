Flick glaubt fest ans Pokalfinale

München (dpa) – Bayern-Trainer Hansi Flick glaubt fest daran, dass seine Spieler im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt die Siegesserie nach der Corona-Pause fortsetzen werden. «Ich habe das Gefühl, die Mannschaft weiß auf den Punkt, was Sache ist. Sie ist in jedem Spiel zu hundert Prozent da. Das freut mich», sagte Flick am Dienstag nach dem Abschlusstraining.

«Wir wollen das Spiel klar gewinnen und ins Finale einziehen. Das ist unser Ziel», kündigte der 55-Jährige für das Heimspiel heute Abend an. Der deutsche Rekordmeister hat alle fünf Geisterspiele in der Bundesliga gewonnen und dabei 17:4 Tore erzielt. Zu den Erfolgen zählte auch ein 5:2 gegen Frankfurt.

Flick dürfte erneut mit der Formation beginnen, die am Wochenende in Leverkusen 4:2 siegte. Er habe beim Training nicht das Gefühl gehabt, dass «einer besonders müde» sei. Ein Kandidat für die Startelf wäre Thiago gewesen, aber der in Leverkusen eingewechselte Spanier habe nach seiner Verletzung noch «ein bisschen Probleme». Fehlen wird Mittelfeldtalent Michaël Cuisance nach einem Magen-Darm-Infekt.

Flick verriet in der Video-Pressekonferenz zum Spiel, dass er gemeinsam mit einem Eintracht-Fan in der Familie drei Jahreskarten für Eintracht-Heimspiele besitze. «In der Zeit, als ich Auszeit gemacht habe, hat Frankfurt einen schönen Fußball gespielt», sagte Flick zu seiner Vergangenheit vor dem Engagement beim FC Bayern. Es sei von seinem Wohnsitz in Heidelberg der nächste Weg gewesen, «wo man Bundesliga schauen konnte – und das war sehr schön».