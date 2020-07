Fleisch-Konsum: Weniger Schlachtungen in Hof

Bei Tönnies in Gütersloh gibt es einen Corona-Ausbruch und Deutschland diskutiert jetzt wieder über Massentierhaltung und Fleischkonsum. Fakt ist: Schon im vergangenen Jahr haben die Deutschen weniger Fleisch gegessen, wie verschiedene Medien berichten. Auch die Fleischproduktion ist zurückgegangen – in Bayern um gut 2%. Das berichtet das Landesamt für Statistik. Auch bei uns in der Region ist das so. In der Stadt Hof, wo die meisten Schlachtungen stattfinden, ist es sogar ein Rückgang von über 7%. Insgesamt sind knapp 3000 Tiere weniger geschlachtet worden. Damit ist Hof das oberfränkische Gegenmodell zur Stadt Bamberg, wo entgegen des Trends deutlich mehr Schlachtungen stattgefunden haben.